Corona-Krise DAK-Gesundheit Regensburg erleichtert Krankmeldung – Krankenkasse bietet Online-Upload per Handy an

Wegen der Corona-Krise dürfen niedergelassene Ärzte ihre Patienten mit leichten Atemwegsbeschwerden weiterhin telefonisch krankschreiben. Diese Sonderregel gilt auch für Patienten, bei denen bereits ein Verdacht besteht, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Um es ihren Versicherten leicht zu machen, bietet die DAK-Gesundheit in Regensburg jetzt einen Online-Upload für die Krankschreibung an.

Regensburg. Versicherte der DAK-Gesundheit können ihre Krankmeldung ganz einfach mit dem Smartphone abfotografieren und die Bilddatei im Internet unter www.dak.de hochladen. „Mit ein paar Klicks ist die Bescheinigung bei uns und niemand muss zum Briefkasten laufen und sich unnötigen Sozialkontakten aussetzen“, sagt Konrad Dörrmann, Leiter des Servicezentrums der DAK-Gesundheit in Regensburg.

Entscheidend ist die verlängerte Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung: Niedergelassene Ärzte können bei leichten Erkrankungen der oberen Atemwege für einen Zeitraum von bis zu sieben Kalendertagen krankschreiben und die Bescheinigung per Post verschicken. Bei fortdauernder Erkrankung kann die Krankschreibung einmal telefonisch verlängert werden. Den Patienten sollen auf diese Weise Arzttermine mit Ansteckungsrisiken erspart und die Praxen entlastet werden. Die DAK-Gesundheit in Regensburg empfiehlt, dass Patienten bei Corona-Verdacht in jedem Fall immer zuerst telefonisch ihren Arzt konsultieren, um das Vorgeben zu besprechen.

Alle Informationen zur telefonischen Krankschreibung und zum Online-Upload gibt es auf der Homepage der Kasse im Internet unter www.dak.de.