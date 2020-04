Nähaktion Schutzkittel aus Bettwäsche für die ambulante Krankenpflegestation

In Zeiten von Corona ist Hilfsbereitschaft gefragt. In besonderer Weise engagieren sich Frauen in der Pfarrei St. Konrad für die örtliche ambulante Krankenpflegestation: Sie nähen Schutzkittel aus Bettwäsche.

Regensburg. Wie kommt es zu dieser außergewöhnlichen Aktion? Maria Weidinger, die Pflegedienstleiterin der Caritas Sozialstation St. Konrad und Schwabelweis, stand vor einem Beschaffungsproblem für Schutzkittel. Kurzerhand lies Sie von einer befreundeten Nachbarin und Web-Designerin einen Schnitt fertigen und bat die Corona-Hilfe St. Konrad nach diesem Schnitt aus Bettwäsche Kittel zu fertigen. Auf Initiative von Martina Tahedl fanden sich zehn Näherinnen aus dem Frauenbund, den Pfadfindern dem Schützenverein Hubertus und wiederum deren Bekannte. Die Bettwäsche, die mit mindestens 60 Grad waschbar sein muss, wurde nun in Heimarbeit zu Schutzkitteln verarbeitet. Alle Kittel können am Hals und an der Taille verschlossen werden und sind qualitativ hochwertig genäht, das heißt, alle Nähte sind versäubert und die Ärmel mit Bündchen versehen. Der Dank gilt den Ideengeberinnen, Näherinnen, Stoff- und Garnspenderinnen.

Binnen weniger Tage konnten bereits 50 Kittel genäht werden. Diese verbleiben bei den Patienten und werden von den Pflegekräften über der normalen Dienstkleidung getragen. Die Vorlagen findet man im Internet unter www.Bullizeit.eu.

Kirchenpfleger Erich Tahedl zeigt sich sehr erfreut über das großartige Engagement der Frauen. Darüber hinaus bietet die Nachbarschaftshilfe „Corona-Hilfe St. Konrad“ weiter ihre Dienste an. „In Kooperation mit den Sportvereinen VfB und BSC organisieren wir unter Leitung der Pfarrei St. Konrad dieses Angebot. Gemeinsam wollen wir alleinstehende ältere Personen, Kranken und Personen in Quarantäne eine Einkaufshilfe anbieten“, so Tahedl. Bei Bedarf kann man sich im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 0941/ 69542-0 (Anrufbeatworter) oder per Mail an st-konrad-einkauf@t-online.de melden.