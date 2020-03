Gesundheit Corona-Hotline des Landkreises Regensburg auch am Wochenende erreichbar

Foto: 123rf.com

Auch am Samstag und Sonntag, 14.und 15. März, bietet der Landkreis Regensburg in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Regensburg für Fragen zum Coronavirus eine Telefonhotline an.