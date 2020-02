1.230 Euro Bischof-Wittmann-Kinderhaus spendet an die Klinik-Clowns

Foto: Bischof-Wittmann-Kinderhaus

Weil „Teilen“ das Motto an St. Martin ist, engagieren sich die Eltern und Kinder des Bischof-Wittmann-Kinderhauses in Lappersdorf an diesem Festtag jedes Jahr für ein soziales Projekt, das Kindern hilft, denen es gerade nicht so gut geht. Beim letztjährigen Martinsumzug konnten stolze 1.230 Euro gesammelt werden, die jetzt den Klinik-Clowns in der Klinik St. Hedwig zu Gute kommen.