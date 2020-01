Früherkennung von Krebs Kurs zur Selbstuntersuchung der Brust

Jede zehnte Frau erkrankt im Lauf ihres Lebens an Brustkrebs. Die Selbstuntersuchung der Brust ist eine große Chance, dem Brustkrebs frühzeitig auf die Spur zu kommen.

REGENSBURG Frauen können unter professioneller Anleitung die Methode „Mamma Care“ erlernen: Durch regelmäßige Selbstuntersuchung können bereits Knoten von drei bis fünf Millimetern Größe, geringfügige Veränderungen oder Verdickungen entdeckt werden. Der nächste „Mamma Care“-Kurs bei Pro Familia findet statt am Dienstag, 11. Februar, um 19 Uhr in der Beratungsstelle An der Schergenbreite 1, direkt gegenüber dem Gewerbepark. Die Leitung hat Dr. Wedell-Funk, Ärztin und „Mamma Care“-Spezialistin. Anmeldungen sind erforderlich unter der Telefonnummer 0941/ 704455 bis 6. Februar. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.profamilia.de/regensburg.