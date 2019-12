Medizin 2020 wird der „Bayerische Demenzpakt“ gegründet

Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml wird im neuen Jahr das Thema Demenz noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Huml betonte am Donnerstag: „Mein Ziel ist es, dass Menschen mit Demenz mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Dafür muss der Bewusstseinswandel im Umgang mit dieser Krankheit weiter vorangebracht werden.“