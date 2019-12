Spende Süße „Vögerl“ für den guten Zweck – 500 Euro für krebskranke Kinder

(Foto: Christa Guggenberger )

Vor sechs Jahren begann alles mit einem Sonnenschirm und einer Fritteuse. Seitdem haben Monika Wolf und Birgit Fichtlscherer ihren Stand am Weihnachtsmarkt der Kleingartenanlage „Mühlweg“ in Regensburg immer wieder vergößert und optimiert. Die beiden Damen backen an diesem Tag immer das süße Schmalzgebäck „Vögerl“ und spenden den Erlös für wohltägige Zwecke.