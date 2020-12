Landkreis Mühldorf Corona-Testangebot über die Feiertage ausgeweitet

Für Landkreisbürger wird das Testangebot über die Feiertage und den Jahreswechsel ausgeweitet

Landkreis. Die kostenlosen Testmöglichkeiten in Waldkraiburg an Sonntagen sind auch über den Jahreswechsel hinaus verfügbar. Darüber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger dort auch an Heiligabend und Silvester testen lassen.

Die Termine in Waldkraiburg im Überblick:

Sonntag, 20.12.2020

Heiligabend, 24.12.2020

Sonntag, 27.12.2020

Dienstag, 29.12.2020

Silvester, 31.12.2020

Sonntag, 03.01.2021

Die Anmeldung ist unter folgendem Link erforderlich https://www.vitolus.de/muehldorf. Die Testungen finden von 10 bis 14 Uhr im Foyer der Schulschwimmhalle, Franz-Liszt-Straße 30 in Waldkraiburg statt.

Am Testzentrum am Volksfestplatz Mühldorf werden an folgenden Terminen Tests durchgeführt:

Montag, 21.12. bis Mittwoch, 23.12., von 16 bis 19 Uhr;

2. Weihnachtsfeiertag, 26.12., von 17 bis 19 Uhr (Terminvereinbarung bitte bis 23.12.);

Montag 28.12. bis Mittwoch, 30.12. von 16 bis 19 Uhr;

Silvester, 31.12.2020, von 11 bis 15 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt unter Telefon 08631/36 55 11.

Bitte bei allen Tests ein Ausweisdokument mitbringen. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf.