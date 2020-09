Geburtshilfe wieder am Start Ab 5. Oktober gibt es wieder Mühldorfer!

Landrat Max Heimerl und InnKlinikum-Vorstandsvorsitzender Thomas Ewald freuen sich über die Wiedereröffnung

Mühldorf. Der gemeinsame Einsatz von Politik und Klinikleitung hat zum Erfolg geführt: Am 5. Oktober wird die Geburtshilfe am InnKlinikum Mühldorf wiedereröffnet. Zunächst werden an festen Tagen geplante Kaiserschnitte durchgeführt.

Ab Dezember 2020 werden am InnKlinikum Mühldorf auch wieder natürliche Geburten möglich sein, in der Startphase zunächst von Montag bis Freitag.

Landrat Max Heimerl zeigte sich hocherfreut über diese Entwicklung: „Die Wiedereröffnung der Geburtshilfe in Mühldorf war mir ein großes Anliegen und ich bedanke mich beim Vorstand und bei allen Beteiligten für die gute und schnelle Umsetzung.” Dass es bald wieder gebürtige Mühldorfer gebe, werde sicher auch viele Landkreisbürger freuen, so Landrat Heimerl.

Thomas Ewald, Vorstandsvorsitzender des InnKlinikum äußerte sich erfreut darüber, dass die Gespräche mit den geburtshilflich tätigen Ärzten Dr. Helge Landsmann und Dr. Andrea Wittmann sowie den Hebammen zu einem so positiven Ergebnis geführt haben. „Der Neustart der Geburtshilfe in Mühldorf wird in enger Zusammenarbeit mit der Geburtshilfe in Altötting unter der Leitung von Chefarzt Dr. Peer Hantschmann stattfinden”, so Ewald.

„Wir legen größten Wert auf höchste Qualität und beste medizinische Versorgung bei einer individuellen und familiären Betreuung der werdenden Mütter.” Auch die erste ärztliche Grunduntersuchung der Neugeborenen (die sogenannte U2-Untersuchung) wird vor Ort im InnKlinikum Mühldorf in Kooperation mit der von Dr. Stefan Vlaho verantworteten Altöttinger Kinderklinik erfolgen.

Am Donnerstag, 1. Oktober, findet im Haberkasten in Mühldorf um 19.30 Uhr unter Einhaltung der coronabedingten Sicherheitsregeln ein Infoabend für werdende Eltern statt. Aufgrund der limitierten Plätze ist eine telefonische Anmeldung erforderlich (08631-613 5201).