Offizielles Willkommen Schlossklinik Rottenburg begrüßt neuen Chefarzt

Seit Anfang Mai wird Dr. Robert Bütterich, Facharzt für Innere Medizin mit den Weiterbildungen Geriatrie und Palliativmedizin, als neuer Chefarzt der Schlossklinik Rottenburg eingearbeitet. Am vergangenen Freitag wurde der neue Chefarzt offiziell begrüßt.

Rottenburg. „Die Schlossklinik Rottenburg mit ihrer Reha und Geriatrie ist ein wichtiges Standbein für die Versorgung älterer Patienten in der Region Landshut“, sagte Landrat Peter Dreier. Der Landrat, Jakob Fuchs, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der LAKUMED Kliniken, Vorstand Prof. Dr. Johannes Schmidt sowie Standortvertreter Thomas Rohrmeier und Pflegedienstleitung Ina Stiller freuten sich, mit Dr. Robert Bütterich einen jungen neuen Chefarzt begrüßen zu dürfen, der sich mit großem Interesse den älteren Patienten widmen und neuen Schwung in die Schlossklinik bringen wird. „In meinen ersten zwei Wochen an der Schlossklinik habe ich viele freundliche und motivierte Mitarbeiter kennen lernen und die familiäre Atmosphäre in diesem schönen Ambiente spüren dürfen“, sagte Dr. Bütterich.

Vor 15 Jahren wurde das Interesse des Internisten für den Fachbereich Geriatrie geweckt. Mit viel Empathie und Leidenschaft widmet sich Dr. Bütterich den Symptomen und Bedürfnissen der älteren Patienten und behält dabei stets den Menschen in seiner Gesamtheit im Blick. Wichtig ist ihm der persönliche Kontakt mit dem Patienten. „Im hohen Alter verursachen Verletzungen und akute Krankheiten häufig bedrohliche Situationen und das gesamte Lebensgefüge wird derangiert“, so Dr. Bütterich. Die Rehabilitanden auf diesem beschwerlichen Weg zu begleiten und ihre Selbständigkeit und Selbsthilfemöglichkeit zu verbessern, stellt die Motivationsgrundlage dar – nach dem Grundsatz: Es gibt keine „Spitzenmedizin“ ohne Rehabilitation.

Nach mehreren Jahren in der Akutgeriatrie und fünf Jahren im Bereich der Rehabilitation entschied sich Dr. Bütterich für eine neue Herausforderung. „Die Schlossklinik Rottenburg hat einen exzellenten Ruf und ein noch eindrücklicheres Ambiente“, sagt er. „Gemeinsam mit dem Team möchte ich mich den Herausforderungen des neuen Jahrzehnts stellen und qualitativ das abbilden, was das Haus an Möglichkeiten bietet – und das auf möglichst stabilen ökonomischen Beinen.“ Wichtig ist dem neuen Chefarzt die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern: „Die Geriatrie lebt von den Mitarbeitern und daher sollte diese Ressource ganz besonders gepflegt werden.“