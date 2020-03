Corona-Epidemie Erstes Todesopfer in der Region Landshut

Im Raum Landshut gibt es den ersten Corona-Todesfall. Es handelt sich um eine 90-jährige Frau, die an den Folgen der Infektion gestorben ist.

Landshut. In der Region Landshut hat Covid19 den ersten Todesfall gefordert. Eine 90-jährige Frau mit weiteren Vorerkrankungen ist Anfang der Woche in einem Krankenhaus an den Folgen der Infektion mit dem Corona-Virus verstorben. Die Frau stammte aus dem Landkreis Landshut.

„Aus Rücksicht auf die Familie der Verstorbenen werden hierzu keine weiteren Angaben erfolgen“, so das Landratsamt Landshut in einer Pressemitteilung.

Seit Beginn des Infektionsgeschehens wurden in der Region Landshut 259 Indexfälle registriert, die Zahl der Kontaktpersonen liegt bei 1024 Personen. (Stand: 26.03.2020, 11.00 Uhr)