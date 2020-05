Corona-Zeiten Die niederbayerischen Thermalbäder öffnen wieder – nur Bad Abbach muss geschlossen bleiben

Die Rottal-Terme Bad Birnbach. Foto: Alexander Steinkohl

Seit der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten am 26. Mai ist bekannt, dass die Außenanlagen von Badeanstalten ab dem 8. Juni öffnen dürfen. Dies betrifft auch die Kurmittelhäuser der Bäder-Zweckverbände in Bad Füssing, Bad Birnbach, Bad Griesbach und Bad Gögging, die nun mit Hochdruck und auf Basis des am 11. Mai von den Werkleitern verabschiedeten Maßnahmenpakets alles daran setzen, in wengen Tagen wieder zu öffnen.