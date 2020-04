Beim Johanniter-Ortsverband Kelheim 100 selbstgemachte Mund-Nasen-Masken für Einsatzkräfte gespendet

Um besondere Situationen meistern zu können, erfordert es vor allem besonderes Engagement. Über ein solches Engagement und insgesamt 100 selbstgenähte Mund-Nasen-Masken darf sich der Johanniter-Ostverband Kelheim freuen.

Kelheim. Die Masken wurden von der Nachbarschaftshilfe Landshut hergestellt und zum Schutz der Einsatzkräfte an den Ostverband Kelheim übergeben. Björn Treu, Ostbeauftragter der Johanniter Kelheim, nahm die Masken entgegen und bedankte sich herzlich für die tolle Geste der Nachbarschaftshilfe. Natürlich wurde bei der Übergabe auf die vorgeschriebenen hygienischen Schutzmaßnahmen und Mindestabstände geachtet. Die Masken werden aktuell an die Einsatzkräfte des Ostverbands Kelheim und an die Bevölkerung verteilt.