Nähaktion Die Goldberg-Klinik in Kelheim freut sich über DIY-OP-Hauben für die Anästhesisten

Die Nähaktion von Mund-Nasen-Masken läuft im gesamten Landkreis Kelheim auf vollen Touren. In allen Gemeinden nähen Frauen und Männer Masken für die Bürgerinnen und Bürger. Als Organisatoren der örtlichen Aktionen sind oft die Freiwilligen Feuerwehren aktiv und beschaffen Nähmaterial und verteilen die fertigen Masken.

Kelheim. Auch die Goldberg-Klinik Kelheim GmbH profitiert von der Nähaktion: Die Anästhesisten in der Klinik tragen „Do it yourself“-OP-Hauben, die ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger aus dem ganzen Landkreis Kelheim nähen. „Ein herzliches ,Vergelt‘s Gott‘ an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich als Näherinnen und Näher betätigen und an die Organisatoren in den Feuerwehren", so Landrat Martin Neumeyer.

Die Aktion geht weiter!

Begleitet wird die Aktion im Landkreis Kelheim durch die Ehrenamtsbeauftragte Gabi Schmid, die auch Material und Schnittmuster zur Verfügung stellen kann. Schmid ist unter der Telefonnummer 09441/ 207-1040 oder per Mail an schutz-naehen@landkreis-kelheim.de erreichbar.