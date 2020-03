Pandemie Ehrenamt in der Corona-Krise – Appell an Arbeitgeber, Helfer freizustellen

in wesentlicher Teil der Ehrenamtlichen

Landkreis Kelheim. Deshalb ist es umso dringender, dass ehrenamtliche Mitglieder anderer Arbeitgeber außerhalb des Gesundheitssektors in ihrem Engagement unterstützt und freigestellt werden. „Die Stärke der Hilfsorganisation Rotes Kreuz beruht ganz wesentlich auf dem Engagement derer, die mehr tun als ihre Pflicht“, so der Vorstandsvorsitzende des Bayerischen Roten Kreuzes im Landkreis Kelheim, Landrat Martin Neumeyer.

Die Ehren- und Hauptamtlichen in den bayerischen Hilfsorganisationen leisten in diesen Tagen unglaublich wichtige Arbeit. Sie sind ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft, ihnen kommt vor allem in Krisenzeiten unermessliche Bedeutung zu. Schön, wenn Arbeitgeber dies unterstützen. „Hier im Landkreis Kelheim sind wir darauf angewiesen, dass Mitarbeitende für den Dienst im Ehrenamt freigestellt werden und freuen uns über jede Geld- oder Sachspende, die bei der Bewältigung der derzeitigen Krise hilft“, beschreibt Kreisgeschäftsführer Wolfgang Hesl das Anliegen des BRK in der jetzigen Situation.