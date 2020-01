Leben retten Mit gutem Beispiel vorangehen – 100. Blutspende von Willi Dürr

(Foto: BRK Müller)

Der Paintener Willi Dürr hat seine 100. Blutspende beim Termin am Mittwoch, 29. Januar, an der Grundschule Painten abgegeben. Er möchte mit gutem Beispiel vorangehen. Anderen Menschen damit helfen, Leben zu retten und seiner Gesundheit was Gutes tun. Das ist Antrieb für ihn, immer wieder Blut zu spenden.