Gewaltprävention Rund 40.000 Euro für Beratungsangebote für männliche Opfer häuslicher Gewalt in Südbayern

(Foto: 123rf)

In rund 18 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt sind die Opfer männlich. „Leider handelt sich dabei noch immer um ein gesellschaftlich tabuisiertes Thema. Für männliche Opfer häuslicher Gewalt fehlt oftmals eine männerspezifische Beratung, um ihnen direkte Hilfe bei akuter Gewalt anzubieten und sie zu stärken. Hier setzt das Modellprojekt ‚Beratung männlicher Opfer häuslicher Gewalt in Südbayern‘ an. Männliche Opfer häuslicher Gewalt werden durch das zielgruppenorientierte Modellprojekt aufgeklärt und in ihren Kompetenzen präventiv gestärkt, um Gewalt in der Zukunft zu vermeiden. Ich freue mich, dass wir dieses Angebot mit rund 40.000 Euro unterstützen können“, so Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer.