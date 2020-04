562 Corona-Fälle im Landkreis Die Zahlen stehen weiter auf Zuversicht

Bereits über 4.200 Tests wurden mittlerweile durchgeführt.

Landkreis Erding. Bis Donnerstagnachmittag ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Landkreis Erding um fünf Fälle auf 562 angewachsen. Damit beträgt die Verdopplungsrate aktuell etwa 24,5 Tage im Landkreis. Die Zahl der Genesenen ist von 351 um 40 angestiegen(inzwischen 391 Personen). Im Klinikum Landkreis Erding liegen derzeit 13 Covid-19-Patienten (5/Isolierstation, 8/Intensiv-Isolierstation, 7 davon werden beatmet).

Bei den neu hinzu gekommenen Fällen handelt es sich um Personen aus den folgenden Gemeinden Buch am Buchrain (1), Erding (2), Lengdorf (1), Moosinning (1). Inzwischen wurden über 4.200 Corona-Tests an den drei Screeningstellen im Landkreis Erding durchgeführt

Im Klinikum Erding wurde ein freiwilliger Helfer verabschiedet, der ein alter Bekannter war: Kai Braun, Konrektor der Mittelschule Altenerding, war von 1996 bis 2004 Fachkrankenpfleger auf der Intensivstation. Nachdem er berufsbegleitend das Lehramtsstudium absolviert hatte, wechselte er 2004 vom Krankenhaus in den Lehrdienst, zunächst an der Mittelschule Taufkirchen, seit 2019 als Konrektor an der Mittelschule Altenerding. Im März hatte er sich von der Schule freistellen lassen und bei seinem alten Arbeitgeber als Freiwilliger gemeldet, seit dem ersten April hat er, auch in den Osterferien, auf der Intensivstation mitgearbeitet. Trotz der langen Pause fand er schnell wieder hinein – die Mitarbeiter der Intensivstation waren voll des Lobes über die hervorragende Fachlichkeit des ehemaligen Kollegen. Jetzt wird es für ihn Zeit, wieder an die Schule zurückzukehren. Landrat Martin Bayerstorfer bedankte sich herzlich für das Engagement, das stellvertretend für das so vieler Menschen steht: „Es ist schon ein besonderes Zeichen, dass sich so viele gemeldet haben, um zu helfen und zu unterstützen, ob nun im Krankenhaus oder anderswo. An sie, aber auch an deren Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter in dieser Zeit freistellen für freiwillige Dienste: Vergelt’s Gott dafür!“

Auch die Spendenbereitschaft im Landkreis hält weiter an. So haben Geschäftsführer Jörg Wund und Prokurist Marcus Maier von der Therme Erding 1.000 Thermen-Gutscheine an Landrat Martin Bayerstorfer und Martin Kornhaas, Leiter Verwaltung des Klinikums, für die Krankenhaus-Mitarbeiter übergeben – als weiteres Dankeschön für das Engagement in diesen Zeiten. − we –