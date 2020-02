Aktuelle Info zum Coronavirus-Fall Keine Infektionsgefahr im Betriebskindergarten der Firma Brückner (Siegsdorf)

(Foto: Family Veldman/123rf.com)

Wie wir am Freitag online berichteten, wurde in den vergangenen Tagen bei zwei Landkreisbürgern das Corona Virus nachgewiesen. Eine der erkrankten Personen besucht den Betriebskindergarten der Firma Brückner in Siegsdorf (Symbolfoto).