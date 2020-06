Das sagen unsere Leser Wie wird der Sommerurlaub im Corona-Jahr?

Corona zum Trotz oder Vorsicht vor Corona: Unser Urlaub 2020 geht ganz anders als sonst. Vielleicht so: Sofambik, Balkongo, Haustralien, Terasien

Landkreis. Viele von uns hatten ihren Sommerurlaub 2020 wahrscheinlich schon im letzten Jahr geplant. Was gibt es Schöneres als nach dem urlaub schon den nächsten Urlaub ins Visier zu nehmen. Viele hatten wahrscheinlich auch schon Frühbucher-Schnäppchen in der Tasche.

Aber leider macht uns allen das Corona-Virus einen dicken Strich durch unsere bisher immer so unbeschwerten Reisegelüste. Abgesehen von einer zu dünnen Brieftasche durch Kurzarbeit oder gar Jobverlust oder der Sorge auf die weitere Entwicklung der privaten Finanzen.

Wer weiß schon so genau, wo er sich im In- oder Ausland so richtig Corona-sicher fühlen kann und wo sich dementsprechend erholsames Urlaubsfeeling einstellen wird?

Urlaub daheim - abschalten ist da nicht so einfach

Wer sich schon im heimischen Bayern noch vor einem Besuch in der Gastronomie scheut oder nur ungern zum Einkaufen oder gar „Shoppen“ geht, der wir sich auch andernorts mit Maske und Desinfektionsmittel unwohl fühlen.

Die Grenzen zu Österreich und Italien und anderen europäischen Ländern sollen erst nach den Pfingstferien wieder offen sein. Auch Flugreisen soll es wieder geben - mit Maske und Abstand. Ebenso soll der Strandurlaub nur mit Abstand möglich sein. Ob das alles der so ersehnten Erholung und dem Urlaubsspaß dient?

Wir haben unsere Leser und Facebook-Freunde nach ihren Plänen befragt. Hier ein kleiner Auszug. Und gleich vorweg - nur einen äußerst geringen Teil der Antwortenden zieht es heuer ins Ausland.

Petra Macht Reiche: Ich habe gerade Urlaub ... daheim ... ist nicht einfach abzuschalten! Aber man versucht das Beste daraus zu machen ... hilft ja nix.

Bibi S.: Werden, wenn es klappt im August nach Kroatien fahren, Mindestabstand und MNS-Maske kein Problem für uns, wenn es sein sollte.

Lars J.: Selber kein Fan von "Urlaub im Süden" bin ich überzeugt, dass gerade Italien,Spanien und Frankreich - die jetzt um ausländische Touristen werben- sehr wohl in der Lage sind, Tourismus in Corona-Zeiten souverän zu handeln. Die haben viel mehr durchgemacht als wir und verstehen sich - wenn es wieder nötig würde - auf weit restriktivere Maßnahmen,als wir sie hatten.

Sofambik, Balkongo, Haustralien, Terasien ...

Karin M.N.: Dieses Jahr heißen unsere Urlaubsziele wahrscheinlich „Sofambik“, „Balkongo“ , „Haustralien“.

Lorraine B.: Anfang Juli Bibione...die ganze Familie mit Omas und Opas. Hoffe, dass wir das Ferienhaus kostenlos stornieren können. Bei den Auflagen ist das ja kein Urlaub.

Elfriede F.: Weiß nicht, wer mit Mundschutz Abstand und sonstigen Auflagen, vielleicht überhöhten Preisen groß Lust auf Urlaub hat?

Sandra: Wir wären in vier Tagen nach Ägypten geflogen ... Jetzt bleiben wir Zuhause, auch im Sommer. Der Pool steht im Garten, die Luftmatratze ist aufgeblasen - der Sommer auf Terasien kann starten.

Steffi H.: Wir würden August nach Italien fahren - aber werden es stornieren ... in der momentanen Situation ist es uns nicht wert , dort hinzufahren. Urlaub heißt für uns Erholung und nicht mit „ Auflagen wie Maske, Abstand etc. die Zeit in Italien zu verbringen. Dies wäre für uns mit den Kindern nur Stress. Da gibt es hier auch schöne Gegenden.

Ab in den Süden oder Ich bleib lieber da

Andriana G.: Wir haben am Wochenende unsere Familie in Kroatien besucht und es war herrlich.

Susanne S.: Wenn dann stärke ich unsere Wirtschaft in Deutschland.

Monika W.: Ich bleib lieber da.

N.M. L.: Ab in den Süden.

Susanne B.: My favorite is: Bayern.