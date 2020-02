Mitmachen! Elternkurs „Fit fürs Kind“

Die Caritas-Schwangerenberatungsstelle bietet gemeinsam mit der KoKi-Stelle Altötting einen kostenlosen Elternkurs für Schwangere und Partner sowie Eltern mit Babys (bis 6 Monate) an.

Altötting. In zwei Vormittagsterminen gibt es zahlreiche Infos zu Schwangerschaft und Geburt, Pflege und Ernährung eines Säuglings sowie zu Anlaufstellen für Familien im Landkreis Altötting. Ferner erhalten die TeilnehmerInnen praktische Anleitung zu den Fragen: "Wie kann ich mein Baby in seiner Entwicklung unterstützen?" und ganz allgemein: "Was tut meinem Baby gut?". Auch die finanzielle und rechtliche Komponente der Elternschaft, z.B. Sorgerecht und Elterngeld, wird im Kurs besprochen. Referiert wird von Familienhebammen/Kinderkrankenschwestern sowie den Fachkräften der Caritas Schwangerenberatungsstelle und KoKi Altötting.

Kursort: Caritas Schwangerenberatungsstelle in der Kreszentiaheimstraße 61 in Altötting

Termine: Dienstag, 17.03.2020 von 9 – 12 Uhr sowie Dienstag, 24.03.2020 von 9 – 12 Uhr

Anmeldung erbeten unter: 0 86 71/ 924 83 83! Gerne dürfen Sie Ihr Baby zum Kurs mitbringen!