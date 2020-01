Drittauflage der Broschüre „Eltern werden – Eltern sein“

Bereits im dritten Jahr erscheint heute druckfrisch die beliebte Ausgabe der Broschüre „Eltern werden – Eltern sein“.

LANDKREIS. Die 60-seitige Informationsbroschüre zu Kurs- und Gruppenangeboten für werdende Eltern und Familien mit Kindern bis zu 6 Jahren für das gesamte Jahr 2020 ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kath. Erwachsenenbildung Altötting (KEB) sowie der KoKi-Stelle am Landratsamt Altötting.

Der „praktische Begleiter für Mütter und Väter“ wird an alle Hebammen, Schwangerschaftsberatungsstellen, Kinderärzte und Gynäkologen, im Krankenhaus sowie an Eltern-Kind-Gruppen, Kindergärten und im Landratsamt verteilt. Bei Interesse können weitere Exemplare bei der KoKi-Stelle oder der Kath. Erwachsenenbildung kostenlos abgeholt werden. Wenn Sie ein Kursangebot haben und gerne in der nächsten Broschüre dabei sein wollen, dann wenden Sie sich bitte an Frau Christina Passer von der Kath. Erwachsenenbildung Altötting unter der Telefonnummer 08671/ 4144.