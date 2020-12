Tolle Aktion Leon-Alexander (8) bastelte für den guten Zweck

Leon-Alexander Rupp aus Neukirchen-Sparr hat es wieder getan: Mit seiner Vorweihnachtsaktion unterstützt er das BRK Herzenswunsch-Hospizmobil

Landkreis Straubing-Bogen. Für ihn ist es eine Freude zu basteln und mit dem Erlös aus dem Verkauf anderen, schwächeren Menschen zu helfen. Deswegen hat der achtjährige Leon-Alexander Rupp im vergangenen Jahr Papiersterne gebastelt und in der Nachbarschaft sowie in der Schule verkauft. Insgesamt kamen damals 600 Euro zusammen, die Leon-Alexander der Tafel Bogen und dem BRK Herzenswunsch-Hospizmobil spendete.

Der Erfolg der Aktion im vergangenen Jahr war für ihn jetzt Ansporn genug. Aufgrund von Corona wollte er etwas Besonderes machen. Deshalb bastelte der Achtjährige in den vergangenen Wochen so genannte Mutmacherzettel. Auf den Papiersternchen sind kleine Sprüche, die in dieser schwierigen Zeit mit Corona ein bisschen Hoffnung bringen sollen. Erneut bot er diese Zettel bei Nachbarn, Freunden und in der Schule an. Und wieder war die Aktion ein voller Erfolg. Es kamen 700 Euro zusammen, die der Siebenjährige mit 100 Euro seines Geburtstagsgelds aufstockte.

Diese 800 Euro überreichte er an Klaus Klein vom BRK Herzenswunsch-Hospizmobil. Als kleines Dankeschön überreichte Klein Leon-Alexander ein Playmobil-Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes und zeigte ihm das neue Herzenswunsch-Hospizmobil, das in diesem Frühjahr in Dienst gestellt wurde. Damit wird die Wunscherfüllung für die Ehrenamtlichen noch komfortabler möglich. Außerdem versprach Klein, dass ein Team nach dem Corona-Lockdown das Fahrzeug Leon-Alexander und seinen Freunden vorstellen wird.

Damit die Mitarbeiter des BRK Kreisverbands in den kommenden Wochen der Mut nicht verlässt, hatte der Achtjährige auch noch einen Korb mit Mutmacherzetteln dabei. Die Zettel werden jetzt im BRK Seniorenheim Bogen verteilt, das – wie berichtet – besonders stark von Corona betroffen ist.