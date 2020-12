Sammlung Ein Tröstertier aus der Klinik Bogen kommt ins Medizinhistorisches Museum Ingolstadt

Nach der Aufnahme einer von der Winklinger Stofferl-Gruppe selbstgenähten Alltagsmaske ins Deutsche Medizinhistorische Museum Ingolstadt, hat dasselbe Museum auch ein Exemplar der Folgeaktion angefragt: ein selbstgenähtes Tröstertier für die kleinen Patienten der Klinik Bogen.

Bogen. Da die freiwilligen Näherinnen in Zusammenarbeit mit den Freunden und Förderern der Klinik Bogen e. V. mehrere Kisten voll Stofftieren gespendet hatten, konnte auch eines davon an das Museum abgetreten werden, ohne dass ein Kind deswegen leer ausgeht. Das gemeinschaftliche Engagement zugunsten der Klinik Bogen, ihrer Mitarbeiter und Patienten in der Corona-Zeit geht daher nun mit zwei Exponaten in die Geschichte ein und wird im Museum als Beispiel für den Zusammenhalt der Menschen und „ihrer“ Klinik in der Pandemie präsentiert.