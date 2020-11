Glückwunsch 600. Baby in diesem Jahr an der Klinik St. Barbara geboren – es ist ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk

Das 600. Baby, das in diesem Jahr im Krankenhaus St. Barbara geboren wurde, und seine Mutter haben am selben Tag Geburtstag.

Schwandorf. Das schönste Geburtstagsgeschenk überhaupt hat Emese Koreh in diesem Jahr bekommen: Am Montag, 16. November, wurde um 14.04 Uhr ihr zweites Kind Kristian geboren. Mutter und Sohn können nun immer zusammen am 16. November Geburtstag feiern. Dem nicht genug: Kristian ist auch unser 600. Baby in diesem Jahr!

Nachdem das große Schwesterchen Kristina heißt, hat sich Hebamme Christiane Hinum während der Geburt kurz Hoffnungen gemacht, die erste (K)Christiane ihres Berufslebens entbinden zu dürfen. Es ist aber dann doch ein Kristian geworden... und was für ein süßer kleiner Kerl! Das können übrigens auch die Gratulanten Ute Hilpert (C2-Stationsleitung), Ärztin Antigoni Hadjiiona und der stellvertretende Geschäftsführer Michael Enzmann bestätigen.