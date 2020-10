Tradition Drei junge Frauen erhalten je 800 Euro aus der Aussteuerstiftung der Josefine Haas

Vergabe der Brautgeschenke im zweiten Anlauf: Nach der corona-bedingten Absage im März fand die 60. Auszahlung der „von Laengenfeld-Pfalzheim‘schen Aussteuer-Stiftung“ im Historischen Rathaussaal in Burglengenfeld Mitte Oktober statt. Drei junge Frauen erhielten im Rahmen eines kleinen Festaktes je 800 Euro aus der Aussteuerstiftung.

Burglengenfeld. Bürgermeister Thomas Gesche nahm in seiner Ansprache aktuellen Bezug auf das bewegte Leben von Josefine Haas: „Wir haben im Corona-Lockdown im Frühjahr gesehen, wie schnell Gleichberechtigung, faire Aufteilung von Familienarbeit und Kinderbetreuung oft alleinige Frauensache wurde“, so Gesche, „darum ist das Anliegen der Stifterin, Frauen auf eigenen Füßen zu wissen, moderner denn je“. Josephine Haas (1783 bis 1846), Ehrenbürgerin der Stadt Burglengenfeld, habe als Vordenkerin ihrer Zeit jungen Mädchen eine Art Starthilfe für ein selbstbestimmtes Leben geben wollen.

In der Feierstunde brachte Ulrike Pelikan-Roßmann aus der Abteilung Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit mittels Vortrag Licht ins Dunkel der Geschichte. Erwiesen ist, dass Josefine Haas mit dem Diplomaten Franz Graf von Lerchenfeld eine nicht „standesgemäße“ Ehe zu „linker“ Hand einging und bis zu seinem Tode in Wien mit ihm zusammenlebte. Danach gründete sie mehrere wohltätige Stiftungen zugunsten benachteiligter Mädchen, denen sie die selbst erlebte Armut in der Kindheit ersparen wollte. Seit der Wiederaufnahme der Stiftung im Jahr 1961 durch die Stadt Burglengenfeld werden jedes Jahr am 25. März (Geburtstag von Josefine Haas) bis zu zwölf Mädchen, die die Kriterien für die Vergabe erfüllen, mit einem Brautgeschenk bedacht.

In diesem Jahr haben drei junge Frauen je 800 Euro erhalten; es sind dies Viktoria Funk aus Burglengenfeld sowie Sofie Ninstil und Jenny Seitz aus Maxhütte-Haidhof. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgten Andreas Januschke und Anna Deml mit Gitarre und Gesang. Einen Sonderapplaus erhielten die Grundschülerinnen Isabella Haag und Sofia Schoierer, die zu Ehren von Josefine Haas ein kleines Gedicht vorgetragen hatten.