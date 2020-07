Kuriose Kontrolle Betrunken und ohne Führerschein – 37-Jähriger war mit einen Rollkoffer der Marke Eigenbau unterwegs

Foto: PI Nabburg

Am Donnerstag, 16. Juli, um 20.35 Uhr, kam einer Polizeistreife auf der Georgenstraße in in Nabburg in Richtung Bahnübergang ein 37-jähriger Mann auf einem motorisierten Rollkoffer entgegen.