Verletzt Kartoffel vom Balkon geworfen – 18-Jähriger trifft Studentin

Foto: 123rf.com

Von einem Balkon einer Kneipe in Hof warf am Montagmittag, 6. Juli, ein 18-Jähriger eine Kartoffel auf eine vorbeilaufende Studentin und verletzte diese leicht am Fuß.