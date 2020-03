Tolle Aktion Amberger Pizzeria spendiert Mitarbeitern des Klinikums leckere Pizza

Foto: Klinikum/Birner

Eine tolle Überraschung erlebten Mitarbeiter des Klinikums St. Marien Amberg. Am Nachmittag kam der Anruf von der L’Osteria Amberg, und informierte den Ärztlichen Direktor Dr. Harald Hollnberger darüber, dass sie gerne Essen an die Mitarbeiter des Klinikum spenden wollen. Da war die Freude natürlich groß über so viel Wertschätzung.