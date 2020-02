Unter der Trennwand hindurch Auf der Damentoilette fotografiert – aufmerksame Zeugen stellen 36-Jährigen

Foto: chameleons eye/123rf.com

Am Dienstag, 25. Februar, gegen 14 Uhr, besuchte eine 35-jährige Frau aus Oberbayern die Damentoilette an der Tank- und Rastanlage Waldnaabtal-Ost. Während sie sich in der Kabine aufhielt, bemerkte sie, dass jemand ein Mobiltelefon unter der Abtrennung durchschob und ein Bild von ihr machte.