In Bananenkartons versteckt Illegalen Tiertransport gestoppt – 29 Katzenwelpen befreit

Foto: Deutscher Tierschutzbund, LV Bayern e. V.

Am Samstagnachmittag, 22. Februar, kontrollierten Beamte der Bundespolizei an der Autobahn A3 Nähe Waidhaus im Landkreis Neustadt an der Waldnaab einen extrem vollbeladenen Transporter mit rumänischer Zulassung.