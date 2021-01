Landkreis Regensburg „Zammhalt’n schmeckt guad!“ – regionale Schmankerl gingen an soziale Projekte

Mit der Aktion „Zammhalt’n schmeckt guad!“ setzte der Landkreis Regensburg im Spätsommer letzten Jahres ein Zeichen der Solidarität, um die regionale Gastronomie zu unterstützen.

Landkreis Regensburg. Jeder Gast, der in einem bestimmten Zeitraum einen mitmachenden Gastronomiebetrieb besuchte, konnte bei der Aktion teilnehmen und eine von 100 Kisten mit Spezialitäten aus der Region im Wert von jeweils 30 Euro gewinnen. Nicht abgeholten Geschenkkisten wurden an soziale Projekte gespendet.

Landrätin Tanja Schweiger und Maria Ritter, Leiterin der Gesellschaft für Regionalmarketing im Landkreis Regensburg, übergaben noch vor dem Weihnachtsfest die leckeren regionalen Produkte: Über acht Präsentkörbe konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner der zwei Wohngruppen der Barmherzigen Brüder in Bernhardswald freuen. Sechs Kisten bekamen junge Mütter der heilpädagogischen Mutter-Kind-Wohngruppe „Lilli“ im Thomas-Wiser-Haus in Regenstauf.

„Es ist toll, dass wir neben der regionalen Gastronomie mit der Aktion ,Zammhalt‘n schmeckt guad!‘ auch noch die Wohngruppen in Regenstauf und Bernhardswald mit hochwertigen Produkten aus unserer Region unterstützen konnten,“ so Landrätin Tanja Schweiger, „denn ohne Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe kann eine Gesellschaft weder in guten noch in schwierigen Zeiten bestehen“.