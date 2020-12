Tolle Aktion Infineon-Mitarbeiter lassen Herzenswünsche Wirklichkeit werden

Barbara Zierer, Infineon Technologies Unternehmenskommunikation (Mitte) übergibt an Karl-Heinz Weiß, Geschäftsführer Thomas-Wiser-Haus, und Ursula Winter, Erziehungsleitung, ein Stellvertreter-Geschenk. Foto: Thomas-Wiser-Haus, Michaela Roidl

Am Standort von Infineon Technologies in Regensburg ist es Tradition, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Kindern im Thomas-Wiser-Haus in Regenstauf Weihnachtswünsche erfüllen. Jedes Jahr pflückt man sich dazu vom Weihnachtsbaum in der Kantine einen Wunschzettel und lässt einen Herzenswunsch Wirklichkeit werden.