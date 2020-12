Kleines Geschenk „Weihnachtssterne für Senioren“, ein gemeinsames Projekt der Grundschule St. Nikola und der Jugend des SV Sallern

Foto: Detlef Staude

Freudestrahlend nahmen Rita Myslakowski und Agnes Arnold vom AWO-Seniorenzentrum Carl Lapy in Regensburg-Nord Weihnachtssterne für die 113 Seniorinnen und Senioren entgegen. „Dies sei ein kleines, aber wichtiges Zeichen vor dem Fest“, so Stadtpfarrer Josef Eichinger, der in Corona-Zeiten jeden Tag von der Kirche Reinhausen zum Seniorenzentrum winkt.