Tolle Aktion 250 Weihnachtswünsche werden wahr

Um am Weihnachtsabend Kinderaugen zum Leuchten zu bringen, kontaktierte die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Regensburg die Stiftung „KreBeKi“. Gemeinsam riefen sie im November die Weihnachtsaktion „Hol Dir Deinen Weihnachtsstern!“ ins Leben.

Regensburg. Kinder, die in der KUNO-Kinderuniversitätsklinik St. Hedwig behandelt wurden, und Schülerinnen und Schüler der Bischof-Wittmann-Schule und des Pater-Rupert-Mayer Zentrums bekamen einen Stern überreicht, auf den sie im Wert von 20 Euro einen Weihnachtswunsch notieren durften. 250 Weihnachtswünsche fanden zum ersten Advent den Weg in die Agentur für Arbeit. Im Dezember schmückten diese Sterne dann einen Weihnachtsbaum im Foyer, aber nur kurz. Denn Tag für Tag nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sterne der Kinder ab, um sie zu erfüllen. Alle Sterne haben in der Zwischenzeit einen Engel gefunden und so werden die Geschenke im Wert von insgesamt 5.000 Euro in der nächsten Woche an die drei Institutionen übergeben.

Ludwig Faltermeier und Gaby Eisenhut vom Vorstand der Stiftung „KreBeKi“ sagen allen Wunscherfüllerinnen und -erfüller ein herzliches Vergelt‘s Gott! Sie machen Kindern in schwierigen Zeiten ein besonderes Geschenk und lassen sie am Zauber von Weihnachten teilhaben, so Eisenhut. Ein großes Dankeschön für die Organisation geht an Frau Kurz von der Agentur für Arbeit und an Frau Pfülb von „KreBeKi“!