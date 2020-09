Tierischer Gast Ein Päuschen auf der Laterne – Storch begeistert Regensburg

Foto: BR/Kellermann

Ein junger Storch hat es sich am Freitag, 18. September, auf einer Laterne am Eiserner Steg bequem gemacht – sehr zur Freude vieler Passanten. Der BR hatte zuerst online über den tierischen Gast in der Domstadt berichtet.