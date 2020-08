Aktion des Landkreises „Zammhalt‘n schmeckt guad!“ – gut essen gehen und regionale Spezialitäten gewinnen

Unsere urigen Wirtshäuser mit lauschigen Biergärten, Gaststätten mit vielfältigen Angeboten oder die gemütlichen Cafés – sie alle haben unter den Corona-Beschränkungen gelitten, viele kämpfen um ihre Existenz. Dabei macht die Gastronomie einen wichtigen Teil unserer Heimat aus und trägt maßgeblich zur Lebensqualität und Attraktivität der Region als Wirtschaftsstandort bei.

Landkreis Regensburg. Als Zeichen der Solidarität mit den Gastwirten und zur Unterstützung der regionalen Gastronomie startet der Landkreis Regensburg die Aktion „Zammhalt‘n schmeckt guad!“. Jeder Gast, der im Zeitraum zwischen 15. August und 30. September 2020 einen der mitmachenden Gastronomiebetriebe besucht oder dort Speisen zum Mitnehmen bestellt, kann an der Verlosungsaktion teilnehmen und eine von 100 Kisten mit Spezialitäten der Regionaltheke in Wert von jeweils 30 Euro gewinnen.

Und so geht‘s: Die teilnehmenden Gastronomiebetriebe erkennen Interessierte an den ausgehängten „Zammhalt‘n schmeckt guad!“-Plakaten. Diese enthalten Informationen, wie man sich zur Verlosung online anmeldet. Die Verlosung findet am 12. Oktober 2020 statt. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und können die Preise in einer Regionaltheke ihrer Wahl abholen. Eine Übersicht über die beinahe 90 Regionaltheken-Standorte im Landkreis Regensburg und Umland findet man im Internet unter www.nimms-regional.de.

„Lassen Sie es sich in Ihrem örtlichen Lokal schmecken oder entdecken Sie weitere kulinarische Angebote im Landkreis Regensburg. Jeder Besuch zählt! Jeder kann dazu beitragen, dass regionale Strukturen und Wertschöpfungsketten weiterhin bestehen und funktionieren. Das ist regional, das ist nachhaltig, das ist Zammhalt‘n!“

Ihre Gaststätte will bei der Aktion mitmachen?

Sie führen eine Gaststätte im Landkreis Regensburg und möchten bei der Aktion mitmachen? Kontaktieren Sie die Regionalentwicklung im Landkreis Regensburg – unter der Telefonnummer 0941/ 4009-436 oder per Mail an regionalentwicklung@lra-regensburg.de. Sie schickt Ihnen gerne die Aktions-Plakate zu. Weitere Informationen zur Aktion sind auch im Internet unter www.landkreis-regensburg.de zu finden.