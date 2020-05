Die Polizei ermittelt Einbruch in Bamberger Gymnasium – Abiaufgaben geklaut

Nach einem Einbruch in ein Bamberger Gymnasium zwischen Donnerstag und Sonntag ermittelt die Kripo Bamberg und sucht Zeugen.

Bamberg. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14. Mai, 17 Uhr, und Sonntag 16.45 Uhr, suchten die bislang unbekannten Täter das Kaiser-Heinrich-Gymnasium in der Altenburger Straße auf. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in ein Büro der Schule und machten sich gewaltsam an einem Tresor zu schaffen, aus dem sie Schulunterlagen– unter anderem Aufgaben für das Deutschabitur – entwendeten. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Personen, die zwischen Donnerstag und Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Gymnasiums gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/ 9129-491 zu melden.