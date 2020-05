Videokonferenzanlagen Bayern treibt die Digitalisierung der Gerichte voran

Mitglieder der 7. Zivilkammer des Landgerichts München I im Sitzungssaal 155. Foto: LG München I

In der Corona-Krise ist es Aufgabe der Justiz in Bayern, die Funktionsfähigkeit ihrer Institutionen aufrechtzuerhalten und zugleich die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen. Der Freistaat will die Ansteckungsgefahr im Gerichtssaal minimieren und dazu auch die digitalen Möglichkeiten nutzen.