Zusammenhalt in Corona-Zeiten Fleißig genäht – Nachbarschaftshilfe Donaustauf übergibt rund 500 Masken an die Klinik Donaustauf

Über 500 Masken konnten an die Klinik in Donaustauf übergeben werden. Foto: Ursula Hildebrand

Wenn man den aktuellen Zeiten etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es der Zusammenhalt in der Gesellschaft, der sich in Corona-Zeiten zeigt. Essen wird gespendet, Künstler verlagern ihre Auftritte ins Netz, Freiwillige nähen Mund-Nasen-Masken. So wurde zum Beispiel auch in Donaustauf fleißig genäht!