Corona-Zeiten Leckeres Essen für BRK-Helfer – auch Schauspieler Jan Hartmann beteiligt sich an Spendenaktion

Schauspieler Jan Hartmann überreicht Helfer-Geschenke an die Leitung des BRK-Rotkreuzheims Regensburg, Sabine Hasenöhrl. Eine Aktion des EAGLES Charity Golf Clubs. Foto: BRK Pressestelle/Melanie Kopp

Das Bayerische Rote Kreuz Regensburg sagt Danke an alle Spender, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Pflege, dem Rettungsdienst, der Verwaltung und all unseren anderen Bereichen in der aktuellen Lage mit so gutem Essen bei Laune halten!