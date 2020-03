Neue gesetzliche Regelung Justiz – Unterbrechung einer Hauptverhandlung für drei Monate und zehn Tage möglich

Foto: 123rf.com

Die in dieser Woche vom Deutschen Bundestag beschlossene gesetzliche Regelung, nach der strafgerichtliche Hauptverhandlungen während der Corona-Krise für längere Zeit unterbrochen werden können, tritt am Samstag, 28. März 2020, in Kraft.