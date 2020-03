Fake-Meldung im Umlauf Nein, der Globus-Markt in Neutraubling hat am Sonntag nicht geöffnet!

Foto: 123rf.com

Der Polizeiinspektion Neutraubling wurde am Freitag, 20. März, bekannt, dass derzeit eine Postwurfsendung in Neutraubling im Umlauf ist, bei der darüber informiert wird, dass der ortsansässige Globus-Markt am Sonntag geöffnet hätte und spezielle Angebote, wie zum Beispiel Toilettenpapier und haltbare Lebensmittel, bewerben würde.