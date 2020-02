Gesundheitsministerium Alle zehn Coronavirus-Patienten in Bayern gesundheitlich stabil

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hat am Dienstag, 4. Februar, in München über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert. Die derzeit zehn Patienten (Stand 14.00 Uhr) waren am Dienstag nach Ärzte-Angaben in einem gesundheitlich stabilen Zustand.