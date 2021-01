Umbau von 18. bis 22. Januar Notaufnahme im Achdorfer Krankenhaus fünf Tage gesperrt

Wegen Umbauarbeiten wird die Notaufnahme des Achdorfer Krankenhauses von 18. bis 22. Januar komplett gesperrt. Foto: Grießer

Aufgrund von Umbauarbeiten ist die Notaufnahme des Krankenhauses Landshut-Achdorf von Montag, 18. Januar, um 6 Uhr bis Freitag, 22. Januar, komplett gesperrt. In diesem Zeitraum können keine Patienten in der Notaufnahme am Krankenhaus Landshut-Achdorf versorgt werden.