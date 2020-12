Warnwesten an Kindergärten gespendet „Bestens ausgestattet für die dunkle Jahreszeit“

Tolle Spende der Autofamilie Ostermaier an Kindergärten im Landkreis Landshut

Vilsbiburg. Egal, ob man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist – durch das Tragen von Warnwesten können viele Gefahrensituation vermieden werden. Damit vor allem die Kleinsten geschützt werden, überreicht die Auto-Familie Ostermaier insgesamt 200 Kinderwarnwesten an fünf lokale Kindergärten in Vilsbiburg und Geisenhausen. Stellvertretend wurden bereits die ersten Warnwesten an die Leiterin des Kindergartens St. Elisabeth in Vilsbiburg, Brigit Moosner, übergeben. „Das Wohl der Kinder liegt der Auto-Familie natürlich besonders am Herzen. Die Kleinen haben sich sehr über die Warnwesten gefreut und sind nun bestens ausgestattet für die kalte und dunkle Jahreszeit“, so Andreas Jerchel, Leiter Marketing und Internetvertrieb bei der Auto-Familie Ostermaier.