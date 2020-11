Die Corona-Situation in der Region Im Stadtgebiet Landshut vor allem Menschen zwischen 20 und 40 Jahren neu infiziert

Die aktuellen Corona-Zahlen im Raum Landshut von Mittwoch (25. November).

Landshut. Das Corona-Ausbruchsgeschehen in drei Altenheimen im Landkreis Landshut spiegelt sich auch in der demografischen Verteilung der nachgewiesenen Corona-Infektionen wider: Die Altersgruppe ab 60 stellt rund ein Drittel aller Neuinfektionen im Landkreis in der vergangenen Woche dar. Die restlichen Infektionen verteilen sich relativ gleichmäßig auf die jüngeren Altersgruppen.

Etwas anders die Lage in der Stadt Landshut: Hier beträgt der Anteil der „Risiko“-Altersgruppe aktuell etwa ein Achtel der Neuinfektionen. Viel öfter sind hier Menschen zwischen 20 und 40 Jahren nachweislich infiziert.

48 (-11) Covid-Patienten müssen derzeit (Stand: 25. November) stationär auf den Normalstationen der regionalen Krankenhäuser behandelt werden, weitere neun intensivmedizinisch (+1) betreut. Auch hier sind die Risiko-Altersgruppen deutlich in der Überzahl.

Mit den bislang 119 verarbeiteten neuen Positiv-Befunden liegt die Zahl der Indexfälle (aller labortechnisch nachgewiesener Corona-Infektionen seit Mitte März) bei mittlerweile 3.256. Zeitgleich konnten 23 weitere Betroffene aus der Häuslichen Quarantäne entlassen werden (insgesamt 2.578). Zwei weitere Todesfälle wurden verzeichnet: Ein 86-jährige und ein 84-jähriger aus dem Landkreis sind beide nach stationärer Behandlung verstorben – der 58. und 59. Todesfall seit Beginn des Infektionsgeschehens. Damit sind aktuell 619 (+94 ggü. Vortag) laufende Covid-Infektionen in der Region bekannt. Die 7-Tages-Inzidenzen sind laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Landshut gegenüber dem Vortag wieder angestiegen (Stadt: 174,36; Landkreis: 187,62).