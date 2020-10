Die Corona-Fallzahlen steigen Landkreis Landshut nähert sich der 100er Marke an

Auch im Raum Landshut – wie im übrigen Bayern – steigen die Corona-Fallzahlen weiter an. In der Stadt Landshut bleibt die Corona-Ampel weiter auf „Rot“, während sich der 7-Tage-Inzidenz-Wert für den Landkreis sogar der 100er Marke annähert.

Landshut. Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Landshut hat seit Samstag den Grenzwert von 50,0 überstiegen, die bayerische Corona-Ampel sprang damit auf die Stufe „Rot“. Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Landshut liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) vom 26. Oktober, 0 Uhr, bei 66,7 pro 100.000 Einwohner. Im Landkreis Landshut ist der 7-Tage-Inzidenz-Wert auf 95,1 gestiegen und liegt damit nur noch knapp unter der 100er Marke.

Mit der Zunahme der Fälle steigt weiterhin auch die Anzahl der stationär betreuten Patienten in den drei regionalen Krankenhäusern (Klinikum, KKH Achdorf, KKH Vilsbiburg).

Das Klinikum Landshut (Stand 26.10.2020, 9 Uhr) meldet folgende Zahlen: 2 Covid-19-Patienten auf der Normalstation, 2 Covid-19-Patient auf der Intensivstation; dazu 6 Corona-Verdachtsfälle, davon einer auf der Intensivstation.

Die Situation im Krankenhaus Achdorf: 6 Covid-19-Patienten auf der Normalstation, und 2 Verdachtsfälle, davon 1 intensiv.

KKH Vilsbiburg: Normalstation – 5 bestätigte Fälle sowie 2 Verdachtsfälle; Intensivstation – 0 Fälle.

Die Intensivbetten-Belegung in Bayern stellt sich insgesamt wie folgt dar: 122 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, 62 davon invasiv beatmet (Stand Freitag: 105/48, Quelle: DIVI-Intensivregister; Stand: 26.10.2020, 8 Uhr). Die Situation in ganz Bayern hat sich folgendermaßen entwickelt: 7-Tage-Inzidenz Freistaat Bayern (Stand 26.10., 0 Uhr; Quelle: RKI); 87,2 Fälle pro 100.000 Einwohner.