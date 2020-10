„Gleiches Recht für alle“ Gratis-Döner im Landkreis Landshut – diesmal dürfen die schlanken Damen kostenlos schlemmen

Im Landkreis Landshut gibt‘s wieder Gratis-Döner! Imbisschef Hüseyin hat bei der Aktion die Damen im Blick ...

Landkreis Landshut. Erinnern Sie sich an Imbisschef Hüseyin aus Essenbach? Kürzlich hat der 53-Jährige an Menschen mit einem Gewicht von über 106 Kilo Döner verschenkt. Und da die Aktion „Wer tut was für Dicke?“ zu einer Invasion des „Bicici Grill“ (Regensburger Straße 4) geführt hat, folgt jetzt der nächste PR-Gag. Das Motto lautet: „Wer tut was für Dünne?“ Diesmal können Frauen (ab 18) unter 56 Kilo kostenlos schlemmen. „Gleiches Recht für alle“, lacht Hüseyin. Mal sehen, ob auch die schlanken Damen Bock auf Gratis-Döner haben. Die Aktion dauert bis einschließlich Sonntag, 25. Oktober.