7-Tage-Inzidenz sinkt weiter Landshut beendet die strengen Corona-Maßnahmen

Landshuts OB Alexander Putz: „Unsere Maßnahmen haben die von uns erhoffte Wirkung gezeigt.“ Foto: Grießer

Das Corona-Infektionsgeschehen in der Stadt Landshut hat sich in dieser Woche etwas entspannt. Deshalb hat OB Alexander Putz in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt entschieden, die strengen Corona-Maßnahmen zum Samstag auslaufen zu lassen und zu beenden.